Специалистами Кингисеппского машиностроительного завода был отремонтирован двигатель М851 дизель-генераторной установки ракетного корабля проекта 11661 "Татарстан".

Об этом сообщает пресс-служба завода, пишет Судостроение.Info.



Энергетическая установка прошла разборку и демонтаж с разобщением от всех систем корабля.



Дизель был направлен на предприятие для проведения капитального ремонта с заменой основных деталей цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Заключительным этапом ремонта стали стендовые испытания дизеля.



Заказчиком выступил Астраханский СРЗ в рамках проекта по обслуживанию боевых кораблей Каспийской флотилии России.







Фото: КМЗ