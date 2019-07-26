"Власти" оккупированного Крыма намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России.

Об этом сообщил в понедельник "зампредседателя" при президенте РФ Георгий Мурадов, передает Крым Информ.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", - сказал он на заседании "совета по улучшению инвестиционного климата" оккупированного Крыма. Инициировать переговорный процесс, по его словам, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.

Аннексированный Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения.

В наиболее сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянск, где наблюдается засоление подземных вод.