Очередной ход «крымской власти» в отношении собственности «гуп «Крымские морские порты» свидетельствует о неспособности преодолеть давление санкций.

«Совмин республики Крым» получил разрешение «госсовета республики Крым» на продажу шести судов, находящихся в собственности «Крымских морских портов», передают Порты Украины.

Коллаборанты признают, что не могут рационально пользоваться судами и покрывать затраты на содержание. В итоге принято решение продать нефтесборщик ПС-351, нефтегруз «Таврия», пассажирское судно «Радуга-14», пассажирское судно «Голубая стрела», буксир «Крымчанин», парусомоторную яхту «Джалита».

Указанные суда будут проданы на аукционе.

Отметим, что "гуп "Крымские морские порты" находится под санкциями.