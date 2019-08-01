Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
|20:41 12.08.2019
|Крым
Очередной ход «крымской власти» в отношении собственности «гуп «Крымские морские порты» свидетельствует о неспособности преодолеть давление санкций.
«Совмин республики Крым» получил разрешение «госсовета республики Крым» на продажу шести судов, находящихся в собственности «Крымских морских портов», передают Порты Украины.
Коллаборанты признают, что не могут рационально пользоваться судами и покрывать затраты на содержание. В итоге принято решение продать нефтесборщик ПС-351, нефтегруз «Таврия», пассажирское судно «Радуга-14», пассажирское судно «Голубая стрела», буксир «Крымчанин», парусомоторную яхту «Джалита».
Указанные суда будут проданы на аукционе.
Отметим, что "гуп "Крымские морские порты" находится под санкциями.
Ще на цю тему:
18:21 12.08.2019
Український мультфільм у Криму відкликали з прокату
Український мультфільм у Криму відкликали з прокату
17:21 12.08.2019
Путин послал "балеруна" Полунина в аннексированный Крым и сделал руководителем балета
Путин послал "балеруна" Полунина в аннексированный Крым и сделал руководителем балета
19:10 09.08.2019
Окупаційна влада в Криму дозволила здавати землю українських держпідприємств в оренду без аукціонів
Окупаційна влада в Криму дозволила здавати землю українських держпідприємств в оренду без аукціонів
16:50 09.08.2019
В Севастополе в сравнении с прошлым годом сократилось количество трудоспособного населения
В Севастополе в сравнении с прошлым годом сократилось количество трудоспособного населения
14:20 09.08.2019
Туристы есть, а денег нет - российский блогер о провальном курортном сезоне в оккупированном Крыму
Туристы есть, а денег нет - российский блогер о провальном курортном сезоне в оккупированном Крыму
09:40 09.08.2019
Новости курорта: В Крыму облава на нелегальных перевозчиков обернулась кошмаром для туристов
Новости курорта: В Крыму облава на нелегальных перевозчиков обернулась кошмаром для туристов