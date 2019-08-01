Крымские коллаборанты собрались в конце августа в Сирию углублять сотрудничество с Ассадом
|20:21 12.08.2019
|Крым
В конце августа (28 – 30 августа) планируется визит делегации «крымского правительства» в Сирию.
Об этом заявил «вице-премьер крымского правительства» Георгий Мурадов, передают Порты Украины.
В ходе визита коллаборанты планируют углубить и расширить экономическое сотрудничество с сирийским режимом Ассада. Планируется подписать комплексное соглашение о сотрудничестве.
«Официальная делегация Республики Крым и крымские предприниматели в очередной раз приглашены на ежегодную Дамасскую международную ярмарку. Это крупное международное мероприятие внешнеэкономической направленности. И наша делегация с 28 по 30 августа собирается посетить Сирию. Мы предполагаем опять встретиться с нашими сирийскими друзьями, представить наши возможности», - заявил Мурадов.
В документе планируется закрепить экспортные направления крымской экономики и импорт «южной продукции»: фруктов, цитрусовых.
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