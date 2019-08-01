Одного з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапують до російської колонії

20:01 12.08.2019   Крым

Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Зеврі Абсеїтова етапують до російської колонії в порушення міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група у Facebook з посиланням на інформацію від об'єднання "Кримська солідарність", передає Укрінформ.

"В порушення міжнародного гуманітарного права фігуранта "справи кримських мусульман" Зеврі Абсеїтова етапують в російську колонію. Про це 12 серпня 2019 року повідомила Фатма Абсеїтова, дружина Зеврі Абсеїтова, "Кримській солідарності", - йдеться повідомленні.

За інформацією об'єднання, подружжю Абсеїтових був офіційний телефонний дзвінок, під час телефонної розмови Зеврі Абсеїтов повідомив, що вже цього тижня його вивезуть із СІЗО Ростова-на-Дону.

"Зеврі повідомив дружині, що отримав листа з Москви і, можливо, на цьому тижні його вже етапують у невідомому напрямку, - розповіла Фатма Абсеїтова", - зазначили в Кримській правозахисній групі.

Як повідомлялося раніше, Енвер Мамутов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов були затримані в результаті масових обшуків у Бахчисараї 12 травня 2016 року. Окупанти висунули їм обвинувачення за ч.1 ( "Організація діяльності терористичної організації") і ч.2 ("Участь у діяльності терористичної організації") ст. 205.5 КК РФ, а також ч.2 ст.35, ч.1 ст.30 і ст.278 КК РФ ("Приготування до насильницького захоплення влади організованою групою за попередньою змовою").

24 грудня 2018 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону всі четверо кримських татар були визнані винними в скоєнні злочинів. Енвер Мамутов отримав 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням волі на термін 1 рік і 6 місяців. Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров, Зеврі Абсеїтов - 9 років позбавлення волі з обмеженням волі строком на 1 рік.

11 липня 2019 року Верховний суд РФ розглянув апеляційні скарги на вирок чотирьом кримським татарам, засудженим у "справі Хізб ут-Тахрір", і "пом'якшив" покарання - терміни скоротили на 3 місяці кожному.



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