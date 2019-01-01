В Грузії оцінили збитки від припинення авіасполучення з Росією

19:41 12.08.2019   Грузия

Туристичний бізнес Грузії в липні втратив до $60 млн через рішення президента Росії Володимира Путіна перервати пряме авіасполучення.

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе, передає Главком.

За його словами, уряд розробив дві програми підтримки малого та середнього туристичного бізнесу. Прем'єр сподівається, що цього буде достатньо, щоб компанії швидко впоралися з проблемами.

Пряме авіасполучення з Грузією було перервано з 8 липня указом Путіна, який видав його після антиросійських протестів в Тбілісі в ніч на 21 червня. У Кремлі заборону прямих перельотів назвали заходом щодо захисту росіян.

Російський мінтранс заборонив прямі рейси грузинським компаніям, а російські туроператори отримали рекомендацію не продавати тури в Грузію.

У липні, за даними Національної адміністрації туризму Грузії, приплив туристів з Росії знизився на 6,4% в порівнянні з липнем 2018 року - до 159,1 тисячі осіб. Проте, частка росіян склала 14,5% від усіх іноземних туристів.

Раніше очікувалося, що в 2019 році в Грузії буде побитий рекорд за відвідуваністю туристів. Зокрема, передбачалося, що з настанням літа і до кінця року країну відвідають ще близько 1 млн російських туристів.



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