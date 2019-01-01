В.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров ініціює звільнення керівництва Одеського припортового заводу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Гордон.



"Потрібно покласти край корупції на ОПЗ. Він є флагманом хімічної промисловості. Правильніше – був флагманом, поки його не загнали в мільярдні борги перед [українським бізнесменом Дмитром] Фірташем і не довели до зупинення, а зробити це без допомоги менеджменту неможливо. Однак, окрім боргу, важливим є питання функціонування заводу і випуску продукції, з чим нинішнє правління заводу впоратися не може. У результаті – два роки простою і заборгованість із заробітної плати", – написав Трубаров.



Він наголосив, що ОПЗ – підприємство "складне", і не в кожного менеджера вистачає знань і умінь ним "ефективно і прозоро управляти".



"Тому нормальна практика, коли держава посилює свій вплив на підпорядкованих їй підприємствах, у тому числі і зміною керівництва, якщо воно не справляється з покладеними обов'язками. Те, що ОПЗ запустився, – це позитив, але те, як керівництво провело конкурс із відбору давальця, викликає багато питань не лише у Фонду державного майна як органу управління, але й у правоохоронців", – написав Трубаров.





Заступник директора заводу Микола Щуріков на своїй сторінці у Facebook 11 серпня повідомив, що Трубаров передав документи в Кабінет Міністрів на зміну керівника ОПЗ. Він висловив думку, що "стара влада" намагається зупинити роботу заводу.



"Трубаров, усупереч закону і здоровому глузду, спочатку намагався зупинити виробництво, а зараз організував фінальну "гастроль" і надіслав документи до КМУ на зміну керівника ОПЗ. Наголошуємо, що всі ці дії є незаконні й підлягають оцінці та відповідному реагуванню правоохоронних органів і можуть призвести до руйнування заводу", – підкреслив Щуріков.





Одеський припортовий завод – одне з найбільших підприємств хімічної галузі України. Розташоване на території міста Южне, за 47 км від Одеси, спеціалізується на виробництві аміаку і карбаміду. Однією з головних проблем, яка заважає продажу підприємства, називали борг заводу перед групою компаній Фірташа.



У грудні 2016 року Фонд державного майна планував провести аукціон із продажу ОПЗ. Початкова ціна повинна була становити 5,16 млрд грн. Але конкурс не відбувся через відсутність заявок від покупців.



30 квітня 2018 року перший заступник керівника підприємства Микола Щуріков повідомив, що ОПЗ повністю припиняє роботу. 2 травня він повідомив, що ОПЗ виставлять на приватизацію за $54 млн.



На початку серпня цього року ОПЗ запустив виробництво аміаку і карбаміду після простою. Завод відновлює виробництво на умовах угоди про перероблення давальницької сировини з компанією "Агро Газ Трейдинг".

