Український оскарівський Комітет обрав фільм, який братиме участь у відборі на висування на премію “Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії “Міжнародний повнометражний фільм” від України.

Про це повідомляє Український оскарівський комітет у Facebook, передає ESPRESO.

“Цього року в національному відборі участь братиме один фільм – “Додому” режисера Нарімана Алієва, 96 хвилин”, – йдеться у повідомленні.

Сюжет стрічки розгортається навколо військових дій на сході України та у Криму.

“Втративши старшого сина унаслідок військових дій на сході України, Мустафа вирішує поховати його на батьківщині у Криму. Разом із молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках”, - розповіли в оскарівському комітеті.

Варто зазначити, що засідання комітету щодо делегування учасника від України на “Оскар” відбудеться 23 серпня.

Повнометражна стрічка "Додому" (Evge/Homeward) українського режисера Нарімана Алієва - це фільм про кримського татарина, син якого був убитий під час війни на Донбасі.

Прем’єра фільму відбулася 22 травня на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі, де вона взяла участь в конкурсній програмі “Особливий погляд”.