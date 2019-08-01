Мультфільм "Руслан і Людмила: Перезавантаження", відомий в Україні під назвою "Викрадена принцеса: Руслан и Людмила", був знятий з показів у кінотеатрах в включеному Криму на вимогу правовласника.

Про це передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".

Так, повідомляється, що український мультфільм показували на великих екранах анексованого півострову, як і в сусідній Росії, з 1 по 14 серпня. Російський прокатник "Експонента Філм" заявив, що це не порушує закони Росії.

Журналісти звернулося до українського правовласника Film.Ua Group за роз'ясненнями ситуації, після чого в компанії ситуацію оцінили як "неприпустиму", а результатом їх переговорів з Росією стало відкликання стрічки з кримського прокату.

Повідомляється, що мультиплікаційний фільм The Stolen Princess (2018) був знятий за підтримки Державного агентства України з питань кіно України. Фінансування з держбюджету склало 19,5 млн гривень.