У Посольстві США нагадали Путіну, що #КримЦеУкраїна
|18:01 12.08.2019
|Крым
Поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це заявило Посольство США в Україні у Twitter, передає Укрінформ.
"МЗС України має рацію: нещодавні поїздки російських посадовців до окупованого Криму є неприйнятним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України виступаємо проти агресії Росії. #КримЦеУкраїна", - зазначили у диппредставництві.
Як повідомлялося раніше, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з незаконним відвіданням 10 серпня президентом РФ Путіним окупованого Криму та міста Севастополь для участі у шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".
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