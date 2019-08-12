У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
|17:41 12.08.2019
|Румыния
Чинний президент Румунії Клаус Йоганніс висунув свою кандидатуру на другий термін. Згідно з опитуванням IMAS, за нього, представника Націонал-ліберальної партії, готові проголосувати 41,7% громадян.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.
Владна Соціал-демократична партія Румунії висунула в президенти прем'єр-міністра Віоріку Денчіле. Згідно з опитуванням, її підтримує всього 7,5% голосів.
Від Альянсу лібералів і демократів йде глава Сенату Румунії Келін Попеску Терічану, за якого готові проголосувати 13,8% громадян. Віктор Понта (PRORomania) в опитуванні отримав 12,9% підтримки.
Перший тур виборів президента Румунії призначений на 10 листопада. Якщо жоден з кандидатів не набере 51% голосів, то другий тур відбудеться 24 листопада.
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