Путин послал "балеруна" Полунина в аннексированный Крым и сделал руководителем балета

17:21 12.08.2019   Крым

Балерун-украинофоб Сергей Полунин уже давно и по-разному заигрывал с Владимиром Путиным, лицо которого набил себе поближе к сердцу, но наконец его старания получили результат.

Путин поставил Сергея Полунина управлять Академией хореографии в Севастополе в оккупированном Крыму, и Полунин поспешил похвастаться этим, передает Главред.

"Вчерашний приказ о назначении исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе", - скромно написал Полунин.

Приказ пришел от имени минкульта Мединского, но все прекрасно знают, что после тату с лицом Путина, такое можно получить только от самого диктатора.

Теперь танцор назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии, которая якобы управляется Россией.

"Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора", – говорится в документе, который опубликовал Полунин.

А подобное объявление в наследующей СССР России означает также и официальную победу Полунина на предстоящих выборах ректора.

Напомним, что украинский балерун Сергей Полунин во время войны России с Украиной набил себе татуировку с лицом Путина на груди, а под ней коловрат, и признался в любви напавшему на Украину диктатору.



Ще на цю тему:

20:41 12.08.2019
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
19:01 12.08.2019
Україна висунула на "Оскар" стрічку "Додому" про події на Донбасі та в Криму
18:21 12.08.2019
Український мультфільм у Криму відкликали з прокату
13:21 12.08.2019
У столичному супермаркеті школярам продають щоденники з картою України без Криму
20:40 09.08.2019
Шесть судов «Крымских морских портов» уйдут с молотка: слишком дорого их содержать
19:10 09.08.2019
Окупаційна влада в Криму дозволила здавати землю українських держпідприємств в оренду без аукціонів
16:50 09.08.2019
В Севастополе в сравнении с прошлым годом сократилось количество трудоспособного населения
14:20 09.08.2019
Туристы есть, а денег нет - российский блогер о провальном курортном сезоне в оккупированном Крыму
09:40 09.08.2019
Новости курорта: В Крыму облава на нелегальных перевозчиков обернулась кошмаром для туристов
09:20 09.08.2019
В оккупированном Крыму с 2020 года введут налог на недвижимое имущество
15:57 08.08.2019
Бывшую дачу Брежнева в аннексированном Крыму продали за 1,2 млрд рублей
11:26 08.08.2019
Оккупированный Крым выставил на продажу гостиницу в Феодосии почти за 30 млн рублей
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 12.08.2019
В Греции археологи обнаружили удивительную находку
09:41 12.08.2019
Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
11:57 08.08.2019
Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:41 12.08.2019
В Грузії оцінили збитки від припинення авіасполучення з Росією
08:41 12.08.2019
Суд у Грузії обрав заставу для ексглави телеканалу, на якому обматюкали Путіна
17:10 09.08.2019
Сім країн закликали Росію вивести війська з Грузії
15:40 09.08.2019
Правительство Грузии продает компанию «Морской техсервис»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
21:14 12.08.2019
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабельную ударную группу условного противника в ходе учения
18:41 12.08.2019
Винищувачі НАТО дев'ять разів за тиждень злітали для перехоплення російських літаків над Балтикою
15:53 12.08.2019
На полигонах ЮВО начались специальные учения войск РЭБ на новейшей технике
14:43 12.08.2019
В Ростовской области началось тактико-специальное учение с медицинским отрядом специального назначения ЮВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
11:52 12.08.2019
Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
Всі новини країни
Украина Украина
21:21 12.08.2019
Аннексированный Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску воды Днепра на полуостров
21:01 12.08.2019
Політв'язень Шумков повідомив, що Балух пробуде в ШІЗО до 13 серпня
20:41 12.08.2019
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
20:21 12.08.2019
Крымские коллаборанты собрались в конце августа в Сирию углублять сотрудничество с Ассадом
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд