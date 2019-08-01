Балерун-украинофоб Сергей Полунин уже давно и по-разному заигрывал с Владимиром Путиным, лицо которого набил себе поближе к сердцу, но наконец его старания получили результат.

Путин поставил Сергея Полунина управлять Академией хореографии в Севастополе в оккупированном Крыму, и Полунин поспешил похвастаться этим, передает Главред.

"Вчерашний приказ о назначении исполняющим обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе", - скромно написал Полунин.

Приказ пришел от имени минкульта Мединского, но все прекрасно знают, что после тату с лицом Путина, такое можно получить только от самого диктатора.

Теперь танцор назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольской академии хореографии, которая якобы управляется Россией.

"Назначить Полунина Сергея Владимировича исполняющим обязанности ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Академия хореографии" с 12 августа 2019 года до проведения выборов ректора", – говорится в документе, который опубликовал Полунин.

А подобное объявление в наследующей СССР России означает также и официальную победу Полунина на предстоящих выборах ректора.

Напомним, что украинский балерун Сергей Полунин во время войны России с Украиной набил себе татуировку с лицом Путина на груди, а под ней коловрат, и признался в любви напавшему на Украину диктатору.