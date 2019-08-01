Збірна Ірану з легкої атлетики в рамках підготовки до відбірного циклу чемпіонату світу проведе тренувальний збір в окупованому Криму.

Про це повідомив у понеділок президент так званого “Кримського футбольного союзу (КФВ)” Юрій Ветоха, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Чекаємо команду Ірану, яка приїде тренуватися і готуватися до чемпіонату світу”, — повідомив Ветоха, виступаючи на засіданні ради щодо поліпшення інвестиційного клімату в республіці.

За його словами, тренувальний збір буде проходити в Євпаторії на багатофункціональному спортивному комплексі “Арена-Крим”, де “створені всі умови для тренувань і проведення різних спортивних змагань”. У комплексі недавно була покладена бігова доріжка, яка відповідає світовим стандартам, “де можуть тренуватися національні збірні”.

Ветоха додав, що приїзд збірної Ірану в складі 18 атлетів очікується в кінці серпня. “Їм підходить наш клімат для тренувань. Ми будемо раді, якщо все трапиться, вони приїдуть до Криму, зараз їх команда займається оформленням необхідних документів”, — зазначив Ветоха.

Він уточнив ТАСС, що це перший приїзд іноземної національної збірної з моменту окупації Криму РФ (чого остання не визнає — ред.). Чемпіонат світу з легкої атлетики пройде в Катарі з 27 вересня по 6 жовтня.

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