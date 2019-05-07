В Греции археологи обнаружили удивительную находку
|16:41 12.08.2019
|Греция
На юге Греции обнаружены две гробницы, датированные периодом от 1400 до 1200 до нашей эры.
Об этом сообщает министерство культуры Греции, передает facenews.ua.
"Министерство культуры Греции заявило об обнаружении двух неповрежденных гробниц, которые датируются периодом от 1400 до 1200 до нашей эры, возле южного города Немеа, который уже известен несколькими гробницами, большинство из которых были разворованы еще до их обнаружения", - говорится в сообщении.
Раскопки в этом месте начались еще в конце 1970 годов после того, как здесь были обнаружены гробницы, датируемые периодом от 1700 до 1100 до н.э. Однако, неизвестные уже украли много вероятно ценных вещей, в частности украшения. Некоторые из них были даже обнаружены на аукционе в 1993 году в Нью-Йорке, но их вернули в Грецию.
В 2016 году раскопки продолжились.
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