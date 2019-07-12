В МИУ рассчитывают, что до конца текущего года будут завершены все тендерные процедуры по передаче в концессию госстивидоров в двух портах.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян надеется, что уже в этом месяце могут быть объявлены тендеры по передаче в концессию государственных стивидоров в портах Херсон и Ольвия. Этому должно предшествовать решение Кабинета министров, принятие которого ожидается на ближайшем заседании правительства - 14 августа.

Как пишет ЦТС, об этом министр рассказал в интервью БизнесЦензору.

"Мы 14 августа ожидаем заседание Кабмина, на котором будет принято решение и будет дан "зеленый свет" концессии портов Ольвия и Херсон. Сразу после этого мы приступаем к объявлению тендера. Безусловно, он будет завершен при новой власти", - заявил Владимир Омелян.

"Думаю, что до конца года будут завершены все тендерные процедуры. Юридическое заключение договоров - конец этого года - начало следующего. Если бы не выборы, то в октябре мы бы уже имели подписанные контракты", - добавил чиновник.

Также он сообщил, что продолжается подготовка проекта по передаче в концессию паромной переправы в порту Черноморск.

Напомним, что ранее анонсировалось, что конкурсы по концессии в портах Херсон и Ольвия будут объявлены в июне, а затем в июле.

Также ЦТС писал о новых деталях проведения планирующихся конкурсов. В частности, сообщалось, что с победителями будут подписаны договоры, сторонами которых станут: МИУ, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие, которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

Был расширен период, в который были реализованы проекты, которые участники подают в качестве подтверждения. Если раньше эти проекты должны были быть реализованы не позже, чем в течение 10 лет, то теперь этот период расширен до 15 лет. Для увеличения числа потенциальных участников конкурса требование о необходимости опыта работы с грузами в портовой отрасли расширили, включив в допустимый опыт всю номенклатуру грузов. Также в рамках реализации концессионного проекта предполагается переходной период сроком до двух лет на протяжении которых концессионер сможет подготовить и согласовать непосредственно инвестпроект, оформить лицензии и другие необходимые разрешительные документы, провести инвентаризацию имущества, передающегося в концессию.