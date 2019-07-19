Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» у травні цього року відвантажив п'ять газотурбінних установок в інтересах Військово-морських сил В'єтнаму.

Про це повідомляє Defense Express, передає Ukrainian Military Pages.

Зокрема НВКГ «Зоря» – «Машпроект» відправлені три газотурбінні двигуни ДР76П та по одному ДР76Л і ДС761.Л1 зі складу головного газотурбінного агрегату М15Э.1, потужністю 4000 кВт кожний. Загальна вартість партії двигунів склала $7,47 млн.

Зазначені газотурбінні двигуни використовуються на корветах проєкту 12418, що спроектовані на основі радянського проєкту великих ракетних катерів 1241 «Молния» (Блискавка). Основне озброєння в'єтнамських кораблів – російські ПКР 3К24Э «Уран-Э» (4х4 ПУ).