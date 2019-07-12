В Херсонской области этой осенью планируют восстановить паромное сообщение с Турцией.

Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, пишет УкрРудПром, ссылаясь на Дело.

“Приложим усилия, чтобы этой осенью мы могли восстановить паромное сообщение с Турцией”, — сказал Гусев.

Отметим, что паромное сообщение между Скадовском и Зонгулдак было прекращено в феврале 2014 года.

20 октября 2016 года Скадовский морской торговый порт после длительного перерыва принял из турецкого порта Зонгулдак паром (типа Ro-Ro Cargo) с загруженными товаром фурами.

В июне 2017 года сообщалось о том, что в порту проводятся дноуглубительные работы, потому что из-за недостаточных глубины в Скадовском морском торговом порту нельзя было проводить перевалку грузов.