Порт в Херсонской области планирует восстановить паромное сообщение с Турцией
|15:49 12.08.2019
|Украина
В Херсонской области этой осенью планируют восстановить паромное сообщение с Турцией.
Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, пишет УкрРудПром, ссылаясь на Дело.
“Приложим усилия, чтобы этой осенью мы могли восстановить паромное сообщение с Турцией”, — сказал Гусев.
Отметим, что паромное сообщение между Скадовском и Зонгулдак было прекращено в феврале 2014 года.
20 октября 2016 года Скадовский морской торговый порт после длительного перерыва принял из турецкого порта Зонгулдак паром (типа Ro-Ro Cargo) с загруженными товаром фурами.
В июне 2017 года сообщалось о том, что в порту проводятся дноуглубительные работы, потому что из-за недостаточных глубины в Скадовском морском торговом порту нельзя было проводить перевалку грузов.
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