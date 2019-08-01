Политзаключенный Эдем Бекиров передал письмо из колонии

15:21 12.08.2019   Крым

В четверг, 8 августа, политзаключенный, инвалид I группы Эдем Бекиров во время "судебного заседания" по продлению срока содержания под стражей передал через адвокатов письмо, в котором заявил, что будет бороться до последнего.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Бекиров подчеркивает, что только благодаря Всевышнему и неравнодушным активистам он находит силы и выдерживает незаконное нахождение в условиях СИЗО.

"Более 8-ми месяцев слышу сфабрикованное дело по отношению к себе. 8 месяцев несправедливости, 8 месяцев борьбы за выживание и борьбы со всеми болезнями, которые еще прибавились за стенками СИЗО. Но Любовь к Крыму, любовь к Родине, любовь к народу и к семье никогда не даст мне сделать то, что противоречит моим принципам и принципам моего народа", - говорится в письме.

Он отмечает, что еще до своего ареста очень переживал арест Ильми Умерова, Асана Чапуха, Казим Аметова, Руслана Трубача, Бекира Дегермеджи. Политзаключенный считает невиновными также и молодых ребят, братьев Абдуллаевых, Сейрана Салиева, Владимира Балуха, Сервера Мустафаева.

"АЛЛАХ ДАЛ ИМ СИЛУ И ВЕРУ.. ГОРЖУСЬ КАЖДЫМ ИЗ НИХ. И сколько будет сил - буду терпеть! (я все свои болезни собрал в кулак и не дам показаться слабым ). Я  и каждый из нас представляем крымскотатарский народ", - добавил Эдем Бекиров.

Напомним, что 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны КПП "Чонгар" российскими пограничниками был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Его задержали около 08.30 утра при прохождении паспортного контроля. До вечера его местонахождение оставалось неизвестным.

13 декабря Киевский районный "суд" Симферополя арестовал Эдема Бекирова до 11 февраля 2019 года. 20 декабря ФСБ предъявила ему официальное обвинение в незаконном обороте оружия и незаконной передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 УК и ч.2 ст. 222.1 УК).

11 июня Европейский суд по правам человека постановил срочно поместить Эдема Бекирова в больницу.

10 июля Европейский суд по правам человека принял новое решение в отношении политзаключенного, инвалида I группы Эдема Бекирова, согласно которому независимые и специализированные врачи должны провести медицинское обследование и в итоге подготовить отдельные, подробные заключения по каждой из проблем с его здоровьем.

Эдем Бекиров является одним из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Он инвалид I группы. В январе 2018 года перенес сложную операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, мужчина носит съемный протез на правой ноге (ниже колена).



Ще на цю тему:

20:01 12.08.2019
Одного з фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" етапують до російської колонії
15:01 12.08.2019
У Джанкойському районі Криму місцева влада не узгодила проведення свята "Курбан байрам"
21:30 09.08.2019
У Криму ще трьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" продовжили арешт
15:20 09.08.2019
Оккупационный суд продлил арест трем фигурантам симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир»
12:40 09.08.2019
Прокуратура АРК: Обвинувача у справі Едема Бекірова підозрюють в держзраді
20:01 08.08.2019
У Криму триває переслідування за участь у кримськотатарському батальйоні
19:41 08.08.2019
Суддя відмовився викликати «швидку допомогу» кримськотатарському активісту Бекірову
11:05 08.08.2019
Омбудсмен застерегла від утримання в ув'язненні тяжкохворого Бекірова
08:01 08.08.2019
Дочка Бекірова просить Зеленського врятувати батька
15:14 06.08.2019
Суд у Москві оштрафував кримських татар за підтримку засуджених співвітчизників
12:23 06.08.2019
Оккупационная власть Крыма усилила репрессии против крымских татар
11:19 06.08.2019
Суд в окупованому Криму продовжив арешт п’ятьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 12.08.2019
В Греции археологи обнаружили удивительную находку
09:41 12.08.2019
Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
11:57 08.08.2019
Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:41 12.08.2019
В Грузії оцінили збитки від припинення авіасполучення з Росією
08:41 12.08.2019
Суд у Грузії обрав заставу для ексглави телеканалу, на якому обматюкали Путіна
17:10 09.08.2019
Сім країн закликали Росію вивести війська з Грузії
15:40 09.08.2019
Правительство Грузии продает компанию «Морской техсервис»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
21:14 12.08.2019
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабельную ударную группу условного противника в ходе учения
18:41 12.08.2019
Винищувачі НАТО дев'ять разів за тиждень злітали для перехоплення російських літаків над Балтикою
15:53 12.08.2019
На полигонах ЮВО начались специальные учения войск РЭБ на новейшей технике
14:43 12.08.2019
В Ростовской области началось тактико-специальное учение с медицинским отрядом специального назначения ЮВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
11:52 12.08.2019
Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
Всі новини країни
Украина Украина
21:21 12.08.2019
Аннексированный Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску воды Днепра на полуостров
21:01 12.08.2019
Політв'язень Шумков повідомив, що Балух пробуде в ШІЗО до 13 серпня
20:41 12.08.2019
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
20:21 12.08.2019
Крымские коллаборанты собрались в конце августа в Сирию углублять сотрудничество с Ассадом
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд