В четверг, 8 августа, политзаключенный, инвалид I группы Эдем Бекиров во время "судебного заседания" по продлению срока содержания под стражей передал через адвокатов письмо, в котором заявил, что будет бороться до последнего.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

Бекиров подчеркивает, что только благодаря Всевышнему и неравнодушным активистам он находит силы и выдерживает незаконное нахождение в условиях СИЗО.

"Более 8-ми месяцев слышу сфабрикованное дело по отношению к себе. 8 месяцев несправедливости, 8 месяцев борьбы за выживание и борьбы со всеми болезнями, которые еще прибавились за стенками СИЗО. Но Любовь к Крыму, любовь к Родине, любовь к народу и к семье никогда не даст мне сделать то, что противоречит моим принципам и принципам моего народа", - говорится в письме.

Он отмечает, что еще до своего ареста очень переживал арест Ильми Умерова, Асана Чапуха, Казим Аметова, Руслана Трубача, Бекира Дегермеджи. Политзаключенный считает невиновными также и молодых ребят, братьев Абдуллаевых, Сейрана Салиева, Владимира Балуха, Сервера Мустафаева.

"АЛЛАХ ДАЛ ИМ СИЛУ И ВЕРУ.. ГОРЖУСЬ КАЖДЫМ ИЗ НИХ. И сколько будет сил - буду терпеть! (я все свои болезни собрал в кулак и не дам показаться слабым ). Я и каждый из нас представляем крымскотатарский народ", - добавил Эдем Бекиров.

Напомним, что 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны КПП "Чонгар" российскими пограничниками был задержан гражданин Украины, крымский татарин Эдем Бекиров, 1961 года рождения, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Его задержали около 08.30 утра при прохождении паспортного контроля. До вечера его местонахождение оставалось неизвестным.

13 декабря Киевский районный "суд" Симферополя арестовал Эдема Бекирова до 11 февраля 2019 года. 20 декабря ФСБ предъявила ему официальное обвинение в незаконном обороте оружия и незаконной передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 222 УК и ч.2 ст. 222.1 УК).

11 июня Европейский суд по правам человека постановил срочно поместить Эдема Бекирова в больницу.

10 июля Европейский суд по правам человека принял новое решение в отношении политзаключенного, инвалида I группы Эдема Бекирова, согласно которому независимые и специализированные врачи должны провести медицинское обследование и в итоге подготовить отдельные, подробные заключения по каждой из проблем с его здоровьем.

Эдем Бекиров является одним из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Он инвалид I группы. В январе 2018 года перенес сложную операцию на сердце, в ходе которой ему были установлены 4 шунта. Кроме того, мужчина носит съемный протез на правой ноге (ниже колена).