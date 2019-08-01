У Джанкойському районі Криму місцева влада не узгодила проведення свята "Курбан байрам"

15:01 12.08.2019   Крым

9 серпня голова адміністрації Заріченської сільради Джанкойського району Криму Валентина Головатюк відмовила активістові Кемалу Якубову в узгодженні проведення свята «Курбан байрам».

Формальним приводом для відмови вона вказала відсутність попереднього письмового узгодження з Духовним управлінням мусульман Криму (ДУМК). Раніше, у листі від 6 серпня, Головатюк наполягала на необхідності узгодження з ДУМК проведення свята, передає Кримської правозахисної групи.

Така відмова у дозволі на проведення мирного зібрання порушує ст. 11 Європейської конвенції з прав людини й Керівні принципи зі свободи мирних зібрань, а саме, презумпцію на користь проведення зібрань. За цими нормами, для проведення мирного зібрання не потрібні будь-які дозволи від влади.

Окрім того, вимоги письмового узгодження з релігійною організацією проведення мирного зібрання порушують і закони РФ, які російська влада незаконно застосовує на окупованій території України.

«Къурбан байрам» ‑ це мусульманське свято, тобто, заборона на його проведення є також й порушенням свободи думки, совісті й релігії, закріпленої у ст. 9 ЕКПЛ, тому що це необґрунтовано обмежує спроможність відправлення релігійних обрядів.



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