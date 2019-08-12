В Україні розпочали серійну модернізацію танків Т-64
|14:41 12.08.2019
|Крым
Державне підприємство «Львівський бронетанковий завод» налагодило серійну модернізацію танків Т-64 зразка 2017 року.
Про це повідомляє пресслужба державного концерну «Укроборонпром», передає zik.
Згідно з повідомленням, саме цей танк є основною бойовою машиною бронетанкових підрозділів українського війська. Він показав відмінні результати у танкових змаганнях НАТО The Strong Europe Tank Challenge та брав участь у минулорічному параді з нагоди Дня Незалежності України.
Як зазначають експерти, під час модернізації бойова машина отримує новий прицільний комплекс навідника з тепловізором, що забезпечує виявлення, розпізнавання та знищення противника вогнем 125-мм гармати у будь-який час доби та за будь-яких погодних умов.
Також встановлюють нові прилади нічного бачення з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Такі прилади мають високу стійкість до світлових завад, вони не чутливі до засвічення навіть під час використання противником спеціальних завад у інфрачервоному діапазоні.
Окрім цього, Т-64 зразка 2017 року отримав новий динамічний захист. Він посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанковим засобам ураження.
Ще однією інновацією бойової машини є система супутникової навігації від Держпідприємства «Орізон-Навігація». Такий навігаційний комплекс дозволяє у режимі «онлайн» обмінюватись надійно зашифрованими даними, а інформація про місцезнаходження кожної машини може надходити до командувачів всіх рівнів.
Модернізація Т-64 зразка 2017 року передбачає встановлення нових цифрових радіостанцій «Либідь К-2РБ», що забезпечують надійно захищений зв’язок на дистанції до 70 кілометрів.
Як повідомлялося напередодні, Латвія отримує із Великої Британії бойові розвідувальні гусеничні машини. Бойові розвідувальні машини призначені для переоснащення піхотної бригади сухопутних військ.
Бронетехніка перед поставкою до Латвії проходить капітальний ремонт і модернізацію – оснащується протитанковою системою «Spike», передовими системами зв’язку і командного управління.
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