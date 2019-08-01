Кримська поліція припинила діяльність злочинної організації, яку контролювали "злодії в законі" .

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає Гордон.



Правоохоронці документували діяльність організації приблизно рік. За словами начальника Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим і Севастополі Віталія Стрижака, кримінальне провадження відкрито за трьома статтями Кримінального кодексу України: "створення злочинної організації", "вимагання" і "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів".



Члени злочинної організації діяли на території АР Крим, а також Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Зловмисники контролювали злочинні групи, а також злочинців, які перебувають у місцях позбавлення волі. Затримані протягом двох років зібрали кілька десятків мільйонів гривень для злодійського "общака", пише пресслужба.



Надалі ці кошти використовували для особистих потреб "злодіїв у законі", для забезпечення кримінальних "авторитетів" сигаретами й алкоголем у місцях позбавлення волі, а також придбання мобільних телефонів. На ці самі кошти організовували злочинні "сходки", підкуповували службових і посадових осіб, наймали адвокатів для інших членів злочинної організації, а також проводили акції щодо дискредитації правоохоронних органів України, повідомляють у Нацполіції.



"Слідчі вже встановили, що так званим куратором півдня України був мешканець Одеси, "злодій у законі" на прізвисько Шарик. Херсонську "ланку" злочинної організації очолював лідер регіонального злочинного середовища. У його обов'язки входив контроль за наповненням "общака". Кошти надходили як від окремих злочинців, так і від організованих злочинних груп. Ці гроші – це здобич від шахрайських дій, крадіжок, автоугонів, нелегальних автоперевезень до Криму. Упродовж двох років сума "внесків" склала 23 млн грн", – сказав Стрижак.



Під час проведення слідчих дій правоохоронці здійснили приблизно 30 санкціонованих обшуків. Процесуальні заходи відбувалися на території Херсонської, Одеської та Запорізької областей.



У межах кримінального провадження слідчі оголосили підозру чотирьом фігурантам.

