У Чорному морі в районі Туапсе (територія Росії) на риболовецькому судні сталося загоряння. В результаті інциденту корабель затонув, але шість членів екіпажу вдалося врятувати.

За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна, передає День з посиланням на ТАСС.

Повідомляється, що судно загорілося на відстані 1,5 кілометра від берега селища Джубга.

На борту судна перебували шість осіб, усіх було доставлено на берег попутними суднами, загиблих і постраждалих немає.