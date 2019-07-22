У Чорному морі на російському судні сталося загоряння
|13:41 12.08.2019
У Чорному морі в районі Туапсе (територія Росії) на риболовецькому судні сталося загоряння. В результаті інциденту корабель затонув, але шість членів екіпажу вдалося врятувати.
За попередніми даними, причиною пожежі стало загоряння двигуна, передає День з посиланням на ТАСС.
Повідомляється, що судно загорілося на відстані 1,5 кілометра від берега селища Джубга.
На борту судна перебували шість осіб, усіх було доставлено на берег попутними суднами, загиблих і постраждалих немає.
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