ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" ("Дирекция госзаказчика", структура Росморречфлота) намерено заключить с АО "Судостроительный завод им. Б.Е.Бутомы" аннексированная Керчь контракт на сумму 3,1 млрд рублей по строительству судна для сообщения между дальневосточными портами .

Из материалов на сайте госзакупок следует, что соответствующий конкурс признан несостоявшимся, так как поступила всего одна заявка на участие в торгах, передает Интерфакс.

Договор будет заключен с единственным участником открытого конкурса - АО "Судостроительный завод им.Бутомы" аннексированная Керчь. Предложенная цена эквивалентна начальной (максимальной цене) контракта - 3,1 млрд рублей.

Как сообщалось, подрядчику предстоит построить судно проекта CNF22, срок завершения работ - 15 декабря 2021 года. Место поставки судна - у причала морского порта Петропавловск-Камчатский.

Грузопассажирское судно проекта CNF22 предназначено для перевозки 150 пассажиров, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, колесной и гусеничной автотехники, 20- и 40-футовых контейнеров. Оно имеет кормовую схему грузообработки. Эскизный проект автопассажирского парома CNF22 был разработан по итогам совместной работы правительства Камчатского края и ФКУ "Дирекция госзаказчика" Росморречфлота в 2016 году.

ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" реализует федеральные целевые программы в сфере морского транспорта и инфраструктуры.