Судостроители аннексированного Крыма получили заказ Росморречфлота на судно для ДФО
|14:01 12.08.2019
|Крым
ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" ("Дирекция госзаказчика", структура Росморречфлота) намерено заключить с АО "Судостроительный завод им. Б.Е.Бутомы" аннексированная Керчь контракт на сумму 3,1 млрд рублей по строительству судна для сообщения между дальневосточными портами.
Из материалов на сайте госзакупок следует, что соответствующий конкурс признан несостоявшимся, так как поступила всего одна заявка на участие в торгах, передает Интерфакс.
Договор будет заключен с единственным участником открытого конкурса - АО "Судостроительный завод им.Бутомы" аннексированная Керчь. Предложенная цена эквивалентна начальной (максимальной цене) контракта - 3,1 млрд рублей.
Как сообщалось, подрядчику предстоит построить судно проекта CNF22, срок завершения работ - 15 декабря 2021 года. Место поставки судна - у причала морского порта Петропавловск-Камчатский.
Грузопассажирское судно проекта CNF22 предназначено для перевозки 150 пассажиров, легковых и грузовых автомобилей, автобусов, колесной и гусеничной автотехники, 20- и 40-футовых контейнеров. Оно имеет кормовую схему грузообработки. Эскизный проект автопассажирского парома CNF22 был разработан по итогам совместной работы правительства Камчатского края и ФКУ "Дирекция госзаказчика" Росморречфлота в 2016 году.
ФКУ "Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта" реализует федеральные целевые программы в сфере морского транспорта и инфраструктуры.
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