У столичному супермаркеті Metro продають школярам щоденники з картою України без Криму .

За словами очевидця, з моменту, коли він побачив товар в перший раз, минув майже місяць, передає УНІАН.

Тоді співробітники магазину вибачилися й заявили, що всі щоденники приберуть з продажу, а винних покарають. Але як виявилося, товар, на якому зображена неповна Україна, досі знаходиться на полицях гіпермаркету.

Як повідомляв УНІАН, у популярному гіпермаркеті продають шкільні щоденники з картою України без Криму.



