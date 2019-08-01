У столичному супермаркеті школярам продають щоденники з картою України без Криму
|13:21 12.08.2019
|Крым
У столичному супермаркеті Metro продають школярам щоденники з картою України без Криму.
За словами очевидця, з моменту, коли він побачив товар в перший раз, минув майже місяць, передає УНІАН.
Тоді співробітники магазину вибачилися й заявили, що всі щоденники приберуть з продажу, а винних покарають. Але як виявилося, товар, на якому зображена неповна Україна, досі знаходиться на полицях гіпермаркету.
Як повідомляв УНІАН, у популярному гіпермаркеті продають шкільні щоденники з картою України без Криму.
Ще на цю тему:
20:41 12.08.2019
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
18:21 12.08.2019
Український мультфільм у Криму відкликали з прокату
Український мультфільм у Криму відкликали з прокату
17:21 12.08.2019
Путин послал "балеруна" Полунина в аннексированный Крым и сделал руководителем балета
Путин послал "балеруна" Полунина в аннексированный Крым и сделал руководителем балета
19:10 09.08.2019
Окупаційна влада в Криму дозволила здавати землю українських держпідприємств в оренду без аукціонів
Окупаційна влада в Криму дозволила здавати землю українських держпідприємств в оренду без аукціонів
16:50 09.08.2019
В Севастополе в сравнении с прошлым годом сократилось количество трудоспособного населения
В Севастополе в сравнении с прошлым годом сократилось количество трудоспособного населения
14:20 09.08.2019
Туристы есть, а денег нет - российский блогер о провальном курортном сезоне в оккупированном Крыму
Туристы есть, а денег нет - российский блогер о провальном курортном сезоне в оккупированном Крыму
09:40 09.08.2019
Новости курорта: В Крыму облава на нелегальных перевозчиков обернулась кошмаром для туристов
Новости курорта: В Крыму облава на нелегальных перевозчиков обернулась кошмаром для туристов