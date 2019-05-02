Україна і Туреччина створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій – РНБО

13:01 12.08.2019   Украина

 Держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", і турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України, передає Інтерфакс-Україна. 

Головне завдання спільного підприємства - об'єднати потужності оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дасть змогу відійти від класичних контрактів із купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці-синергії оборонних технологій і поєднання передових розробок Туреччини та України, йдеться в повідомленні РНБО.

Одним із перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарата нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з найвищих ешелонів польоту, годинами перебувати в повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість і наносити удари широким спектром високоточного озброєння, зазначає РНБО.

Такі можливості нового дрона стануть можливими завдяки широкому використанню композитних матеріалів, цифрових технологій, а також двигунів українського виробництва, здатних надійно працювати в екстремальних умовах. Крім того, вони забезпечать високу вантажопідйомність БПЛА, який буде нести велику кількість озброєння, навіть порівняно зі звичайними літаками штурмової авіації. Україна і Туреччина мають потужний досвід ефективної співпраці у сфері оборонних технологій.

Турецькі оборонні підприємства співпрацюють з Україною у сфері цифрових систем зв'язку, ударних безпілотників, авіаційного високоточного озброєння тощо. Підприємства "Укроборонпрому" ведуть спільні проекти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту бронетехніки і радіолокаційних систем. За останні роки було налагоджено стабільну взаємовигідну роботу, яка дає змогу поєднати сильні сторони ОПК двох країни, повідомляє прес-служба РНБО.

Як повідомлялося, Україна закупила цього року для ЗСУ і провела випробування турецьких ударних оперативно-тактичних БПЛА Bayraktar TB2. Вони будуть оснащені високоточними авіабомбами MAM-L турецькою Roketsan. Крім того, закуплено високоточні легкі MAM-L та інші високоточні боєприпаси.

Обсяг і деталей контракту офіційно не озвучували. За даними з відкритих джерел, обсяг контракту становить $69 млн, українському замовнику буде поставлено 6 БПЛА, 2 станції керування, 200 од. ракет, а також запчастини до безпілотної техніки. За деякими даними, поставка турецьких БПЛА в ЗСУ має бути забезпечена до кінця 2019 року.



Ще на цю тему:

09:01 12.08.2019
Морський похід: українські катери зайшли до головної бази ВМС Туреччини
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
13:34 08.08.2019
Украина и Турция подписали договор о развитии делового сотрудничества
09:01 08.08.2019
Зеленський і Ердоган понад годину розмовляли тет-а-тет
11:50 05.08.2019
Президент України здійснить офіційний візит до Туреччини
21:01 05.06.2019
Українсько-турецький бойовий модуль "Serdar" успішно пройшов випробування / Відео
10:40 04.06.2019
МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%
11:31 17.05.2019
У Туреччині відбувся перший раунд переговорів щодо угоди про соцзабезпечення з Україною
19:01 03.05.2019
Україна й Туреччина готують спільні проекти в кораблебудуванні
12:21 03.05.2019
У Стамбулі відбулась зустріч командувачів флотів України та Турецької Республіки
21:01 02.05.2019
Укроборонпром підписав меморандум з Туреччиною про експорт озброєнь та технології
09:01 02.05.2019
У Туреччині підписали оборонний контракт для потреб України
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 12.08.2019
В Греции археологи обнаружили удивительную находку
09:41 12.08.2019
Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
11:57 08.08.2019
Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:41 12.08.2019
В Грузії оцінили збитки від припинення авіасполучення з Росією
08:41 12.08.2019
Суд у Грузії обрав заставу для ексглави телеканалу, на якому обматюкали Путіна
17:10 09.08.2019
Сім країн закликали Росію вивести війська з Грузії
15:40 09.08.2019
Правительство Грузии продает компанию «Морской техсервис»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
21:14 12.08.2019
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабельную ударную группу условного противника в ходе учения
18:41 12.08.2019
Винищувачі НАТО дев'ять разів за тиждень злітали для перехоплення російських літаків над Балтикою
15:53 12.08.2019
На полигонах ЮВО начались специальные учения войск РЭБ на новейшей технике
14:43 12.08.2019
В Ростовской области началось тактико-специальное учение с медицинским отрядом специального назначения ЮВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
11:52 12.08.2019
Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
Всі новини країни
Украина Украина
21:21 12.08.2019
Аннексированный Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску воды Днепра на полуостров
21:01 12.08.2019
Політв'язень Шумков повідомив, що Балух пробуде в ШІЗО до 13 серпня
20:41 12.08.2019
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
20:21 12.08.2019
Крымские коллаборанты собрались в конце августа в Сирию углублять сотрудничество с Ассадом
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд