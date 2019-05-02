Держкомпанія "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", і турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони України, передає Інтерфакс-Україна.

Головне завдання спільного підприємства - об'єднати потужності оборонних комплексів двох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій. Це дасть змогу відійти від класичних контрактів із купівлі-продажу озброєнь до принципово нового рівня співпраці-синергії оборонних технологій і поєднання передових розробок Туреччини та України, йдеться в повідомленні РНБО.

Одним із перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарата нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з найвищих ешелонів польоту, годинами перебувати в повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість і наносити удари широким спектром високоточного озброєння, зазначає РНБО.

Такі можливості нового дрона стануть можливими завдяки широкому використанню композитних матеріалів, цифрових технологій, а також двигунів українського виробництва, здатних надійно працювати в екстремальних умовах. Крім того, вони забезпечать високу вантажопідйомність БПЛА, який буде нести велику кількість озброєння, навіть порівняно зі звичайними літаками штурмової авіації. Україна і Туреччина мають потужний досвід ефективної співпраці у сфері оборонних технологій.

Турецькі оборонні підприємства співпрацюють з Україною у сфері цифрових систем зв'язку, ударних безпілотників, авіаційного високоточного озброєння тощо. Підприємства "Укроборонпрому" ведуть спільні проекти зі створення військово-транспортного літака, систем активного захисту бронетехніки і радіолокаційних систем. За останні роки було налагоджено стабільну взаємовигідну роботу, яка дає змогу поєднати сильні сторони ОПК двох країни, повідомляє прес-служба РНБО.

Як повідомлялося, Україна закупила цього року для ЗСУ і провела випробування турецьких ударних оперативно-тактичних БПЛА Bayraktar TB2. Вони будуть оснащені високоточними авіабомбами MAM-L турецькою Roketsan. Крім того, закуплено високоточні легкі MAM-L та інші високоточні боєприпаси.

Обсяг і деталей контракту офіційно не озвучували. За даними з відкритих джерел, обсяг контракту становить $69 млн, українському замовнику буде поставлено 6 БПЛА, 2 станції керування, 200 од. ракет, а також запчастини до безпілотної техніки. За деякими даними, поставка турецьких БПЛА в ЗСУ має бути забезпечена до кінця 2019 року.