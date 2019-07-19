Завод «Океан» отремонтировал 139-метровое судно Alice

11:14 12.08.2019   Украина

Судостроительный завод «Океан» выполнил ремонт судна Alice (флаг ― Палау).

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, передают Порты Украины.

Согласно сообщению, на судне выполнены работы по покраске, замене металла, ремонту донно-забортной арматуры, винто-рулевого комплекса. Работы проводились на протяжении двух месяцев ― с 3 июня по 9 августа судно находилось в сухом доке.

Судно Alice, предназначенное для перевозки генеральных грузов, было спущено на воду в 1993 году. Оно имеет дедвейт 4792 тонн, длину ― 139 м, ширину ― 16,5 м.

ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» (до апреля 2011 года — «Вадан Ярдс Океан», до декабря 2008 года — Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001 года — «Судостроительный завод «Океан») специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн. В 2019 году завод возобновил работу после семилетнего перерыва.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО «НСЗ «Океан» по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу «Смарт-групп» Вадиму Новинскому ООО «Консалтинг-Гамма» (Кривой Рог, Днепропетровская область). Печерский районный суд Киева 9 сентября 2016 года наложил арест на движимое и недвижимое имущество ПАО «НСЗ «Океан» и передал его на ответственное хранение директору ООО «Океан-Судоремонт», президенту ПАО «НСЗ «Океан» в 2010-2011 годах Леониду Шумило. В ноябре 2016 года Апелляционный суд Киева отменил это решение. В сентябре 2017 года Генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял о намерении вернуть в госсобственность завод «Океан».

В августе 2018 года Министерство юстиции и Высший хозяйственный суд Украины обнародовали официальное объявление о продаже в соответствии с законом «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» ЦИК ПАО «НСЗ «Океан» на открытых торгах по стартовой цене 1 млрд 818,39 млн грн. По данным ликвидатора, в этой сумме более 91 млн грн составила задолженность по заработной плате предприятия.

3 декабря 2018 года николаевский судостроительный завод «Океан» был продан на аукционе за 122,195 млн грн. Целостный имущественный комплекс завода приобрела компания «Торговый дом «Аннона».



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