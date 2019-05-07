В Крыму нашли надгробную плиту воина возрастом 19 веков / Фото

12:19 12.08.2019   Крым

Археологи сообщают, что обнаружили в некрополе Кыз-Аул в Крыму части древней надгробной плиты II века нашей эры с барельефным изображением всадника в доспехах.

По словам ученых, изображение — в отличном состоянии. Вероятнее всего, автор представил вооруженного воина, который погиб в бою. Рядом с ним — фигура женщины, может быть, его супруги или богини, пишет politeka.net.

Фрагмент надгробия представляет собой известняк размерами метр на метр. Часть плиты нашли вблизи от захоронения конных воинов. Склеп, которого будут изучать археологи.

Исследователи отметили, что в те времена в этом поселении жили воины, которые занимались охраной входа в Боспорское царство.

Плиты с изображением воинов находили ранее в восточном Крыму, но эта отличается тем, что на всаднике разглядываются доспехи, похожие на латы. Археологи планируют приступить к вскрытию склепа, где должны найти остатки плиты с эпитафией, и узнать, кто был на ней изображен.

Отметим, некрополь Кыз-Аул, по словам специалистов, это некое «многоэтажное кладбище». Первые захоронения появились на нем еще в античности, их можно заметить в виде монументальных склепов и могил в виде каменных ящиков.

Второй «этаж» — это средневековье, на котором хоронили усопших салтово-маяцкой культуры, ассоциирующиеся у ученых с Хазарским каганатом.



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