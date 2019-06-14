Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
|11:52 12.08.2019
|Турция
Туреччина розглядає можливість покупки російських винищувачів Су-35 після припинення членства в американській програмі винищувачів F-35. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке видання Yeni Safak.
За інформацією видання, у Міноборони Туреччини звернулися особи, відповідальні за закупівлі для збройних сил країни, із проханням розглянути пропозицію Росії щодо продажу Су-35.
Якщо оборонне відомство схвалить цю закупівлю, почнуться офіційні переговори Туреччини з "Рособоронекспортом".
У липні голова "Ростеху" Сергій Чемезов заявив про готовність Росії продавати Туреччині багатоцільові винищувачі Су-35, він пообіцяв опрацювати питання, якщо "турецькі колеги виявлять бажання".
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