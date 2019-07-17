Правозахисники закликали писати листи політв'язню Балуху

11:25 12.08.2019   Крым

Правозахисники закликали всіх небайдужих підтримати незаконно засудженого у Росії українського політв’язня Володимира Балуха.

Про це йдеться у повідомленні організації «Кримська правозахисна група» у Facebook.

«Український активіст Володимир Балух, перебуваючи у важких умовах російської колонії, бореться за свободу, людську гідність і Україну, але у нього вже майже не залишилося сил боротися за своє життя. Після того як Балуха багато разів за надуманими приводами відправляли в ШІЗО, його на пів року перевели в приміщення камерного типу. Зараз його вкотре помістили в ШІЗОна 15 діб. Українцю дуже потрібна підтримка українського народу і міжнародної спільноти!» — наголошують правозахисники.

Надіслати лист Балуху можна через російську систему «ФСИН-письмо», для цього потрібно перейти за посиланням.

У графі «Выбрать регион» потрібно зазначити «Тверская область», у графі «Выберите учреждение» вказати «ИК-4 Торжок».

«Надсилайте, будь ласка, листи на ім`я Балуха Володимира Григоровича, 1971 року народження. Обов’язково вказуйте в листі функцію, яка дає можливість відправити зворотну відповідь», — зазначають правозахисники.

Щоб українець отримав листи, їх рекомендують писати російською мовою й уникати речень і фраз, які російська влада може трактувати як «екстремістські».

Раніше повідомлялось, що Балух, якого незаконно утримують в російській колонії, розраховує на звільнення у межах обміну за списками ув’язнених, якими нещодавно обмінялися омбудсменки України й Росії.



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