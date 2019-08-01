"Дорого та небезпечно": екс-міністр АРК пояснив, чому росіяни не хочуть їхати до окупованого Криму
|11:02 12.08.2019
|Крым
За оцінками Лієва, в 2019 році півострів відвідають близько 1,2 мільйона росіян, 450 тисяч з яких – люди, що скористалися соціальними путівками, або "бюджетники, яких відправляють".
Підсумки туристичного сезону в анексованому Росією Криму 2019 року не будуть суттєво відрізнятися від підсумків 2018 року.
"Жодних підстав для зростання або падіння немає. Ситуація там стабілізувалася". Про це в блозі на сайті «Обозреватель» розповів екс-міністр курортів і туризму АР Крим Олександр Лієв. За його словами, в мирний час Крим приймав щорічно близько 1,2-1,3 мільйони росіян.
"Це та стеля, яка була досягнута в результаті напруженої роботи в дуже привабливих для росіян умовах", – сказав він.
"Зараз умови не привабливі", – констатував екс-міністр.
І пояснив: "Зараз Крим дорожче майже в 2 рази, зараз Крим менш безпечний – самі ж російські ЗМІ розповідають про українських терористів" в Криму. Півострів заповнений військовими – це змінює відчуття. І зараз в Криму набагато менше якісних українських продуктів харчування, якими Крим славився. А приїжджати з Сургута і пити порошкове молоко в кримській оздоровниці сенсу великого немає".
За оцінками Лієва, в 2019 році півострів відвідають близько 1,2 мільйона росіян, 450 тисяч з яких – люди, що скористалися соціальними путівками, або "бюджетники, яких відправляють".
Ще на цю тему:
Політв'язень Шумков повідомив, що Балух пробуде в ШІЗО до 13 серпня
Крымские коллаборанты собрались в конце августа в Сирию углублять сотрудничество с Ассадом
У Посольстві США нагадали Путіну, що #КримЦеУкраїна
У Херсоні провели обшук судна, що постачало паливо окупантам у Криму
В Одесі на підтримку Клиха пікетували російське консульство
У Ялті заявили про знищення "документів українського періоду"
Инвестконкурсы на строительство автостанций у КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" объявят в августе