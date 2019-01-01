У РФ звинуватили YouTube у маніпулюванні протестувальниками
|10:43 12.08.2019
|Россия
На мітингу в Москві, який пройшов 10 серпня, протестувальниками маніпулювали за допомогою YouTube.
Так вважає голова тимчасової комісії Ради Федерації з захисту державного суверенітету і запобігання втручання у внутрішні справи РФ, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов, передає ТАСС.
"Наші зарубіжні опоненти використовували можливості інформаційно-комп'ютерних технологій (у тому числі популярний в певних колах відеохостинг YouTube) для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на площі Сахарова у Москві", - сказав Клімов.
Російський сенатор стверджує, що люди почали отримувати інформацію з каналів, на які не підписувалися. Він додав, що таким чином росіян провокували брати участь в акціях протесту.
Роскомнадзор, у свою чергу, зажадав від Google припинити рекламувати акції протесту. У російському відомстві заявили, що відмова компанії реагувати буде розцінюватися як втручання в "проведення демократичних виборів в Росії".
Нагадаємо, 10 серпня, в Москві пройшла четверта акція протесту на підтримку опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму, яким відмовили у реєстрації.
Ще на цю тему:
В Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Идет бой
Для разгона митингующих Росгвардия закупает лазерные установки "нелетального воздействия"
В Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу
Из-за протестов в Ингушетии против передачи земель Чечне власти РФ перекрыли дороги и отключили интернет / Видео
Полиция задержала десятки людей в Москве на волне опасений антиправительственных выступлений
Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку мусульман Мьянмы
В России создали КамАЗ для разгона митингов / Фото
Болельщики "Зенита" развернули баннер с изображением записки капитана с подлодки "Курск" / Фото
В России хотят запретить подросткам участвовать в протестах