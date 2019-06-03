Україна вийшла з ТОП-10 найбільших торгових партнерів Росії

10:21 12.08.2019   Украина

Торговий оборот між країнами впав майже втричі за п'ять років.

Торговий оборот України і Росіїв січні-червні 2019 року скоротився майже втричі в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року – з 18,5 млрд доларів до 6,9 млрд доларів.

Про це повідомляє "Коммерсантъ", пославшись на статистику Федеральної митної служби за підсумками першого півріччя.

За даними видання, за останні п'ять років в десятці найбільших торгових партнерів Росії відбулася лише одна зміна: з ТОП-10 вийшла Україна, а її місце зайняв Казахстан (8,9 млрд доларів торгового обороту).

Найбільшим торговим партнером Росії залишився Китай – оборот виріс з 43 млрд доларів до 50,3 млрд доларів.

При цьому США за п'ять років перемістилися з дев'ятого на п'яте місце, хоча обсяг торгівлі скоротився – з 14,9 млрд доларів до 13,2 млрд доларів.

В цілому за перше півріччя 2019 року зовнішньоторговельний оборот Росії склав 318 млрд доларів, тоді як за перші шість місяців 2014 го – 396,3 млрд доларів. Обсяг скоротився майже на 20%.

Новини "Сьогодні" повідомляли, що в липні Україна продовжила до кінця 2020 року заборону на ввезення значного переліку російських товарів. Вперше вона була введена наприкінці 2015 року у відповідь на обмежувальні заходи з боку Росії.



Ще на цю тему:

10:00 24.07.2019
МЗС України відреагувало на рішення РФ щодо Гриба
15:00 22.07.2019
Суд РФ розгляне апеляцію у справі політв'язня Гриба 23 липня
18:55 12.07.2019
Путін обговорив з Радбезом РФ відносини з Україною
19:56 11.07.2019
Зеленський вперше поговорив із Путіним
16:08 10.07.2019
У Кремлі заявили про відсутність прогресу у процесі обміну затриманими між Україною та РФ
21:00 11.06.2019
Рішення трибуналу у справі України проти РФ очікують до кінця року
15:30 06.06.2019
Суд ООН 6 - 7 червня продовжить слухання за позовом України проти РФ
16:45 03.06.2019
Суд ООН сьогодні оприлюднить на сайті український меморандум
15:15 03.06.2019
РФ у Гаазі звинуватила Україну в "дискримінації російськомовного населення"
12:01 24.05.2019
Політв'язень Клих оголосив голодування, - правозахисники
19:45 17.05.2019
Сущенка до серпня залишили у "безпечному місці" в колонії РФ
12:01 16.05.2019
Політв'язня Сущенка у колонії відвідав український консул
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
Всі новини країни
Греция Греция
16:41 12.08.2019
В Греции археологи обнаружили удивительную находку
09:41 12.08.2019
Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
11:57 08.08.2019
Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:41 12.08.2019
В Грузії оцінили збитки від припинення авіасполучення з Росією
08:41 12.08.2019
Суд у Грузії обрав заставу для ексглави телеканалу, на якому обматюкали Путіна
17:10 09.08.2019
Сім країн закликали Росію вивести війська з Грузії
15:40 09.08.2019
Правительство Грузии продает компанию «Морской техсервис»
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
21:14 12.08.2019
Береговые ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабельную ударную группу условного противника в ходе учения
18:41 12.08.2019
Винищувачі НАТО дев'ять разів за тиждень злітали для перехоплення російських літаків над Балтикою
15:53 12.08.2019
На полигонах ЮВО начались специальные учения войск РЭБ на новейшей технике
14:43 12.08.2019
В Ростовской области началось тактико-специальное учение с медицинским отрядом специального назначения ЮВО
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 12.08.2019
У Румунії назвали фаворита серед кандидатів у президенти
12:39 12.08.2019
У Румунії десятки тисяч людей взяли участь в антиурядовому протесті
21:00 09.08.2019
В Румынии завершилась модернизация комплекса ПРО
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
Всі новини країни
Турция Турция
11:52 12.08.2019
Туреччина розглядає можливість придбання російських винищувачів
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
Всі новини країни
Украина Украина
21:21 12.08.2019
Аннексированный Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску воды Днепра на полуостров
21:01 12.08.2019
Політв'язень Шумков повідомив, що Балух пробуде в ШІЗО до 13 серпня
20:41 12.08.2019
Оккупанты распродают собственность «Крымских морских портов»
20:21 12.08.2019
Крымские коллаборанты собрались в конце августа в Сирию углублять сотрудничество с Ассадом
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд