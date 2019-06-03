Торговий оборот між країнами впав майже втричі за п'ять років.

Торговий оборот України і Росіїв січні-червні 2019 року скоротився майже втричі в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року – з 18,5 млрд доларів до 6,9 млрд доларів.

Про це повідомляє "Коммерсантъ", пославшись на статистику Федеральної митної служби за підсумками першого півріччя.

За даними видання, за останні п'ять років в десятці найбільших торгових партнерів Росії відбулася лише одна зміна: з ТОП-10 вийшла Україна, а її місце зайняв Казахстан (8,9 млрд доларів торгового обороту).

Найбільшим торговим партнером Росії залишився Китай – оборот виріс з 43 млрд доларів до 50,3 млрд доларів.

При цьому США за п'ять років перемістилися з дев'ятого на п'яте місце, хоча обсяг торгівлі скоротився – з 14,9 млрд доларів до 13,2 млрд доларів.

В цілому за перше півріччя 2019 року зовнішньоторговельний оборот Росії склав 318 млрд доларів, тоді як за перші шість місяців 2014 го – 396,3 млрд доларів. Обсяг скоротився майже на 20%.

Новини "Сьогодні" повідомляли, що в липні Україна продовжила до кінця 2020 року заборону на ввезення значного переліку російських товарів. Вперше вона була введена наприкінці 2015 року у відповідь на обмежувальні заходи з боку Росії.