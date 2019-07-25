В России разрабатывают экономичный лайнер «для полетов в Крым»

10:05 12.08.2019   Крым

Экономичность моторов нового двухмоторного авиалайнера Ил-96, который разрабатывается в России, является очень существенным фактором, так как цена топлива может составлять более 30% эксплуатационных расходов.

Об этом заявил генеральный директор компании «Альянс Авиационных технологий Авинтел» Виктор Прядка в эфире радио Sputnik, пишет Новости Крыма.  

По его словам, моторы ПД-35, по сравнению с обычными двухконтурными турбореактивными экономичнее в полтора-два раза. 

«Самолет можно будет использовать на пассажирских авиалиниях, на средне и дальнемагистральных маршрутах. С учетом того, что сейчас активно развивается Крым, пассажиропоток туристов и отдыхающих увеличивается, я думаю, в этом направлении он мог бы быть полезным. Как это и было задумано с предыдущей модификацией этого самолета – Ил-86 – именно для транспортировки больших потоков на курорты», – сказал Прядка.

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По информации управляющего директора – генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александра Иноземцева, двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году. Заказчиком проекта выступает Управление делами президента РФ. 

В середине ноября прошлого года официальный представитель ОДК сообщил, что корпорация планирует завершить разработку двигателя ПД-35 в 2025 году. Двигатель предполагается использовать для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Проект обойдется в 3 миллиарда долларов.



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