Через пожежі на грецькому острові Елафонісос евакуювали туристів
|09:41 12.08.2019
|Греция
На південному грецькому острові Елафонісос через лісову пожежу, яка триває другий день поспіль, були евакуйовані туристичний табір і прилеглі будинки.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Загалом для гасіння пожежі задіяли 121 пожежника, шість літаків і пожежних вертольотів.
Пожежі на острові спалахнули через сильний вітер і високу температуру.
Крім того, влада Греції попередила про підвищену ймовірність виникнення лісових пожеж 13 серпня на більшій частині південної материкової Греції, на островах північного Егейського моря і в частині північно-східної провінції Фракія, недалеко від турецького кордону.
Нагадаємо, у Греції знову лісові пожежі.
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