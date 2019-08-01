У Херсоні проводяться обшуки на судні «Марія», яке постачало паливо для Чорноморського флоту Росії в анексований Крим.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної республіки Криму у своєму Telegram, передає Укрінформ.

«10 серпня 2019 року в ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим, проводить обшук у Херсоні на судні «Марія», яке підозрюється у перевезенні контрабанди нафтопродуктів», — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, в червні 2015 року це ж судно, але під назвою «Вілга», постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Як повідомлялося раніше 24 липня 2019 року до порту Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер Nika Spirit, який, за даними міжнародної інформаційної системи Equasis, ідентифіковано як танкер Neyma, що блокував Керченську протоку 25 листопада 2018 року. Тоді російські силовики обстріляли і захопили біля берегів окупованого Криму три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

У четвер, 25 липня, СБУ і Військовою прокуратурою затримано танкер Neyma. Слідство встановило, що російські власники змінили його назву на Nika Spirit.

Після проведення слідчих дій СБУ дозволила екіпажу танкера повернутися додому. Сам танкер визнано речовим доказом, його буде заарештовано.