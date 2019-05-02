Морський похід: українські катери зайшли до головної бази ВМС Туреччини
|09:01 12.08.2019
|Украина
Триває морський похід трьох українських навчальних катерів «Сміла», «Чигирин» та «Нова Каховка». Наразі кораблі пройшли протоку Босфор та зайшли до порту Гельджук (Турецька Республіка).
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України, передає Укрінформ.
"Навчальні катери пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі Військово-морських сил Туреччини", - йдеться у повідомленні.
Під час переходу морем курсанти провели тренування, прокладали курс, вдень і вночі несли вахту сигнальниками, рульовими, радіометристами тощо.
Як повідомлялося, у складі екіпажів близько 50 курсантів ІІ й V курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також ІІ-го курсу Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія». Згідно з планом, навчальні катери відвідають порти Констанца (Румунія) і Варна (Болгарія).
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