Тбіліський міський суд обрав заставу в розмірі 40 тисяч ларі ($13,6 тис.) як запобіжний захід для колишнього гендиректора телекомпанії "Руставі-2" Ніки Гварамії.

Про це повідомляє "Грузія Online", передає Укрінформ.

“Генеральна прокуратура Грузії звернулася до Тбіліського міського суду з клопотанням про встановлення запобіжним заходом для Гварамії застави в розмірі 80 тисяч ларі (27,3 тисячі доларів). Крім того, сторона обвинувачення наполягала на тому, щоб суд заборонив Гварамії залишати Грузію без попередження слідчих органів до завершення розслідування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суддя частково задовольнив клопотання прокуратури. Поряд із заставою, суд погодився з вимогою про "заборону на виїзд за кордон без попередження".

Застава має бути виплачена протягом 30 днів. Якщо у встановлені законом терміни Гварамія не зробить цього, прокуратура може повторно звернутися до суду, вимагаючи змінити запобіжний захід на суворіший.

Після оголошення вироку Гварамія повідомив журналістам, що має намір оскаржити вердикт.

За даними порталу "Грузія Online", 1 серпня прокуратура повідомила про початок розслідування за фактом можливого привласнення грошей і майна "Руставі-2" з використанням службового становища. У прокуратурі стверджують, що на посаді гендиректора телеканалу Гварамія "зловживав своїми керівними і представницькими повноваженнями", діяв недобросовісно і не в інтересах телекомпанії.

Як повідомлялося раніше, ведучий авторської програми на "Руставі-2" Георгій Габунія в прямому ефірі звернувся до Путіна російською мовою, використавши нецензурні вирази.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як "провокаційний акт" і "спробу дестабілізації". Гендиректор "Руставі-2" Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів стосовно автора монологу.

Біля будівлі телеканалу зібралися десятки людей, вимагаючи, щоб Габунія вибачився за свої слова - і щоб його звільнили, оскільки дії ведучого нібито шкодять інтересам країни. Частина протестувальників наполягала, щоб Гварамію відсторонили від управління телеканалом.