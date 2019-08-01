МЗС висловлює протест через черговий “вояж” Путіна до окупованого Криму
|08:21 12.08.2019
|Крым
У МЗС України висловили протест у зв'язку з відвіданням президентом РФ Путіним окупованого Криму та міста Севастополь.
Про це повідомляється на сайті відомства, передає Укрінформ.
"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня 2019 року президентом Російської Федерації В.Путіним тимчасово окупованих територій України - Автономної Республіки Крим і міста Севастополь", - йдеться у повідомленні.
В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що ця поїздка є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.
"Спроби російської сторони та мас-медіа інтерпретувати такі «візити» як «звичайні» внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невіддільною частиною суверенної території України. Жодні вояжі російських посадовців не спроможні змінити визначений Конституцією і законами України статус цих територій, а лише черговий раз демонструють нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, а також зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація", - зазначили в МЗС України.
Як повідомлялося, Путін вчергове незаконно, без узгодження з владою України прибув в окупований Севастополь, щоб взяти участь у шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".
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