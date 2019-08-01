У МЗС України висловили протест у зв'язку з відвіданням президентом РФ Путіним окупованого Криму та міста Севастополь.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Укрінформ.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим неузгодженим з українською стороною відвіданням 10 серпня 2019 року президентом Російської Федерації В.Путіним тимчасово окупованих територій України - Автономної Республіки Крим і міста Севастополь", - йдеться у повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що ця поїздка є грубим порушенням російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

"Спроби російської сторони та мас-медіа інтерпретувати такі «візити» як «звичайні» внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невіддільною частиною суверенної території України. Жодні вояжі російських посадовців не спроможні змінити визначений Конституцією і законами України статус цих територій, а лише черговий раз демонструють нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, а також зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація", - зазначили в МЗС України.

Як повідомлялося, Путін вчергове незаконно, без узгодження з владою України прибув в окупований Севастополь, щоб взяти участь у шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".