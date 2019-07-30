Український режисер Олег Сенцов, незаконно ув'язнений в Росії, у своєму листі до російської правозахисниці Тетяни Щур висловився на підтримку акцій протесту в РФ, розповів про брак інформації, а також про те, як хвилюється за своїх близьких.

Про це Щур розповіла Укрінформу.

«У своєму останньому листі нам, що ми отримали в кінці тижня, Сенцов написав, що йому зараз гостро не вистачає інформації. По ТБ - про протести дуже мало, в основному - "танковий біатлон". Він пише в підтримку московських протестувальників (Спасибі Юлії Самойловій, зробила прекрасний колаж на цю тему). Ще - дякує тих, хто його підтримує. Також Олег турбується про те, щоб не забували про інших політв'язнів. Хвилюється про рідних, про дочку, яка йде у школу в Києві. Їй важко. Підтримує її іта радий, що навколо неї - його друзі. Відчувається, що Сенцов дуже сподівається на нову владу. Відгомін про переговори Зеленського з Путіним до Ямалу доходять через ТБ», - переказує Щур зміст листа Сенцова.

При цьому, за словами правозахисниці, Олег Сенцов «реагує на повідомлення з гумором, розуміє, наскільки все викривлено подається (у російських медіа, - ред.)».

«Але сподівається. Все ж сподівається... Листи зараз йдуть швидко. Йому багато пишуть з Росії та України», - резюмує Щур.

Нагадаємо: Олега Сенцова 11 травня 2014 року затримала в Криму ФСБ Російської Федерації. Пізніше його перевезли в Москву, в слідчий ізолятор у Лефортово. Сенцова звинуватили в тероризмі та незаконному зберіганні зброї. У матеріалах сфабрикованої справи його назвали організатором диверсійно-терористичної групи.

В серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Вона тривала 145 днів.