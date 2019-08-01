В Одесі на підтримку Клиха пікетували російське консульство

07:48 12.08.2019   Крым

Акція на підтримку українських громадян, які незаконно утримуються російською владою, яка пройшла у неділю під стінами генконсульства РФ в Одесі.

Про це повідомляє "Думська", передає  Укрінформ.

«Ми не повинні забувати про українців, якы утримуються у російських тюрмах, і підтримувати їх. Сьогодні п'ять років з дня арешту Станіслава. За фальшивим звинуваченням йому дали 20 років. Він піддавався і піддається тортурам, в в'язниці почалися проблеми зі здоров'ям», - підкреслив організатор пікету Олександр Шелковенков.

Акція на підтримку в'язнів Кремля біля генконсульства РФ в Одесі / Фото: Ніна Ляшонок, Укрінформ

Учасники акції закликали громадськість не забувати про заручників Кремля, підтримувати їх в ув'язненні листами.

За даними українського омбудсмена Людмили Денісової, наразі в російських тюрмах перебувають 150 українських політв'язнів і військовополонених.

Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Клиха до 22,5 і до 20 років ув'язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас обвинувачення не представило жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували в Чечні в цей період.



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