ЮВО: Танкисты на учениях уничтожали условного противника в ночное время
|22:00 09.08.2019
|Россия
Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, выполнили боевые стрельбы в ночное время штатными выстрелами из 125-мм пушки танка Т-90А на полигоне «Прудбой».
Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб с применением всего комплекса вооружения боевой машины, сообщает пресс-служба Минобороны России.
При этом для экипажей были созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение.
Экипажи отработали такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.
Средняя дальность до мишеней, по которым было совершено более 100 выстрелов, составила от 400 до 2200 м.
Всего к стрельбам было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано более 20 танков соединения.
Ще на цю тему:
ЮВО: Самолеты морской авиации в рамках учения выполнили полеты над нейтральными водами Черного моря
ЮВО: Расчеты ракетных комплексов ЧФ проводят тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям
ЮВО: На Ставрополье мотострелки "отразили" атаку ударных дронов
ЮВО: В Карачаево-Черкесии артиллеристы применили тактику "подвижного заградительного огня"
ЮВО: Корабли Каспийской флотилии совместно с авиацией и ПВО отработали тактический прием «Стена»
В оккупированном Крыму начались учения морского инженерного полка Черноморского флота
ЮВО: Более 20 самолетов и вертолетов задействовано в двусторонних ротных тактических учениях
Малый противолодочный корабль ЧФ оккупантов выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели