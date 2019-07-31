Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, выполнили боевые стрельбы в ночное время штатными выстрелами из 125-мм пушки танка Т-90А на полигоне «Прудбой».

Танкисты выполнили тактико-огневые упражнения стрельб с применением всего комплекса вооружения боевой машины, сообщает пресс-служба Минобороны России.

При этом для экипажей были созданы более сложные условия для стрельбы, сокращено время показа мишеней и изменено их привычное положение.

Экипажи отработали такие элементы огневой подготовки, как фланговая стрельба, стрельба из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника.

Средняя дальность до мишеней, по которым было совершено более 100 выстрелов, составила от 400 до 2200 м.

Всего к стрельбам было привлечено более 100 военнослужащих, задействовано более 20 танков соединения.