ЮВО: Экипажи армейской авиации примут участие в учении ВВС и ПВО в Северной Осетии
|21:50 09.08.2019
|Северная Осетия
Вертолеты соединения армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, выполнили перебазирование на оперативные аэродромы в Северную Осетию для участия в масштабном двустороннем учении с группировками авиации и ПВО ЮВО.
Экипажи вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» подготовили боевые машины к вылету и осуществили подвеску ракетно-пушечного вооружения, пишет пресс-служба Минобороны России.
В это время дежурное звено Ми-28Н обеспечило прикрытие авиабазы с воздуха.
Затем экипажи отработали задачи вывода аэродрома базирования из-под удара авиации условного противника с выполнением нормативов по отражению ракетных ударов и перелетом на оперативные аэродромы.
В двустороннем учении, которое пройдет до 16 августа, задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, а также соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.
В составе обеих группировок авиации и ПВО задействовано более 2 тыс. военнослужащих, порядка 2,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов.
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