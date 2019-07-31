Истребители Су-27 авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и разведывательные бомбардировщики Су-24МР морской авиации Черноморского флота отработали совместные полеты над нейтральными водами в акватории Черного моря.

Дежурные силы авиационных частей, дислоцированных на Кубани и в Крыму, в рамках учения были приведены в повышенную боевую готовность и совершили взлеты с аэродромов базирования, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Уже в воздухе летчики получили полетные задания с указанием координат района их выполнения.

Пара самолетов-разведчиков выполнила поиск корабельной группы и во взаимодействии с истребителями нанесла условный ракетно-бомбовый удар по выявленным целям.

Ранее командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников сообщал о подготовке более 500 экипажей оперативно-тактической авиации к боевому применению над водной поверхностью. Летный состав армии ВВС и ПВО ЮВО за прошедший месяц совершил около 9 тыс. учебно-боевых полетов.

В двустороннем учении, которое в настоящее время проходит в ЮВО, задействованы оперативные группы управлений, служб и отделов военного округа, объединений и соединений ЮВО, а также соединения и воинские части ПВО общевойсковых армий, береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, морской авиации Черноморского флота, а также подразделения радиоэлектронной борьбы, связи и материального обеспечения.

В составе обеих группировок авиации и ПВО задействовано более 2 тысяч военнослужащих, порядка 2,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе более 100 самолетов и вертолетов.