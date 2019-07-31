Окупаційна влада в Криму дозволиа здавати землю українських держпідприємств в оренду без аукціонів

19:10 09.08.2019   Крым

"Депутати" підконтрольного Кремлю російського парламенту анексованого Криму у двох читаннях ухвалили поправки до закону, які дозволяють здавати в оренду землю «націоналізованих» після анексії півострова українських підприємств без проведення торгів. 

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Відповідне рішення депутати ухвалили 9 серпня на позачерговій сесії кримського парламенту. Згідно з повідомленням на сайті парламенту, йдеться про ділянки, які є в «державній чи муніципальній власності» та були надані «на правах постійного використання для здійснення сільськогосподарського виробництва на підставі державних актів державним підприємствам України»

Як стверджують у проросійському парламенті, «частина підприємств припинила свою діяльність як юридичні особи і була ліквідована», а їхнє майно перейшло у власність російського уряду Криму або ж закріплене за утвореними після анексії півострова державними унітарними підприємствами Криму.

«Через те, що в таких підприємств відсутнє правонаступництво на вказані земельні ділянки, виникає необхідність проведення торгів на право укладання угод оренди ділянок, не зайнятих об’єктами нерухомості. Це, своєю чергою, може призвести до порушення цілісності майнового комплексу та неможливості функціонування підприємства», – йдеться в повдіомленні.

У березні 2014 року в анексованому Росією Криму «націоналізували» близько 480 підприємств та організацій. Україна подала позови до міжнародних судів, де вимагає як компенсацію не лише гроші, а й російське закордонне майно.



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