У сімферопольському слідчому ізоляторі передбачений окремий блок, де утримують українців, обвинувачених у анексованому Росією Криму в «екстремізмі» і «тероризм».

Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів харків’янин Олександр Стешенко, звільнений умовно-достроково після перебування в колонії-поселенні в Криму.

«У Сімферополі у СІЗО є спеціальний блок, де сидять українці, які нібито, хто терорист, хто екстреміст. У них є спеціальний ізольований від загальної маси блок, де утримують таких, як я ... Я не бачив, в яких умовах утримується загальна маса, але у нас дуже погані умови були. Йшов сніг, а вікон не було, опалення немає, вогкість постійна, білизну приносили сиру. Все робилося для того, щоб люди хворіли, страждали. Медичної допомоги не надавали ніякої, допомоги від них не варто чекати», – розповів Стешенко.

Він зазначив, що за час свого перебування в СІЗО бачився з іншими політв’язнями.

«Спілкувався з Євгеном Пановим теж незаконно засудженим, хороша людина, він допомагав мені і пояснював, що треба робити. Володимир Балух теж там був, я його бачив, просто віталися, але не спілкувалися. Був ще кримський татарин, прізвища не пам’ятаю, але звуть Тимур, нібито знайшли у нього книги «Хізб ут-Тахрір», – зазначив колишній в’язень.

У серпні 2018 року підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя засудив харків’янина Олександра Стешенка до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні. Стешенка визнали винним у підпалі будинку муфтія Еміралі Аблаєва.

Його звільнили умовно-достроково на початку серпня.