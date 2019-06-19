Взрыв в Северодвинске: В Москву доставлены пострадавшие от радиации российские военные
|18:30 09.08.2019
|Россия
В четверг, 8 августа, во время испытаний двигателя нового типа на корабле в Северодвинске возникла нештатная ситуация, по неизвестным пока причинам произошел взрыв.
Предположительно речь идет об испытаниях пусковой установки для гиперзвуковой ракеты Циркон, сообщает Информационное сопротивление.
Погибли несколько человек (сообщались разные цифры – от 2 до 3), пострадали 15, из них 6 – очень серьезно.
У пострадавших – два диагноза. Первый – очевидный: тяжелые взрывные травмы, такие ранения человек получает, находясь вблизи от места сильного взрыва.
Но у них есть и второй диагноз: радиационное облучение. Российский телеграм-канал Baza опубликовал имена всех пострадавших с диагнозом радиационное облучение:
Березин Игорь Андреевич,
Плаксин Сергей Сергеевич,
Перепелкин Алексей Алексеевич.
Абалин Дмитрий Евгеньевич
Манюсин Александр Иванович
Гришин Сергей Васильевич
В Москву их доставили двумя самолетами, после чего отвезли в государственный биофизический центр имени Бурназяна.
"Сейчас они находятся в государственном медицинском центре им. А.И. Бурназяна – это недалеко от метро «Щукинская». Центр специализируется на лечении радиационных поражений, в нём в 1986 году как раз лечились и умирали чернобыльцы. Несколько машин скорой помощи, подъезжающих к больнице, сегодня утром видел мой коллега, написавший мне смс. По его словам, машины были обёрнуты «плёнкой», а из них выходили люди в химзащите. Днём информацию подтвердило издание Baza, которое сообщает о 15 пострадавших", сообщает на своей странице в Фейсбук Евгений Левкович.
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