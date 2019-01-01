Естонія, Бельгія, Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія і США закликали Російську Федерацію вивести з Грузії війська.

Про це передає УНН з посиланням на AP і Bnn-news.

6 країн ЄС і США закликали Росію виконати домовленості, досягнуті в 2008 році про виведення збройних сил з Грузії, які там знаходяться з початку російсько-грузинської війни.

Посли Бельгії, Естонії, Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та США опублікували заяву, в якій говориться, що вони “вкрай стурбовані” поглибленням позицією Росії в сфері безпеки в двох окупованих грузинських регіонах.

Дипломати закликали Росію виконати угоди від 12 серпня і 8 вересня 2008 року, які включають “зобов’язання щодо забезпечення виведення збройних сил на позиції, які вони займали до початку бойових дій, і створення міжнародного механізму безпеки”.

Нагадаємо, після російсько-грузинської війни в серпні 2008 року Росія визнала незалежність Південної Осетії, а також провінцію Абхазію, яка відкололася, і розгорнула там військові бази.