Управление "Федеральной службы государственной статистики" по оккупированным Крыму и Севастополю опубликовало последние данные о численности и составе рабочей силы по севастопольскому региону.

Данные приведены по состоянию за второй квартал 2019 года. Показатели сократились в сравнении с предыдущим годом, сообщает Новый Севастополь.

«Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по Севастополю за 2019 год (по данным выборочного обследования рабочей силы). Второй квартал – 223,9 тысяч человек», –приводит данные Крымстат.

Этот же показатель в 2018 году был несколько выше –225,2 тысячи человек.

Количество рабочей силы в Севастополе меняется в течение года. Так, в 2018 году в первом квартале было 203,6 тысяч человек. Максимум был достигнут по состоянию на июнь-август – 230,7 тысяч человек. Затем цифры пошли на спад, и с сентября до конца года показатель оставался на уровне 218,7 тысяч человек.

В текущем году наблюдается та же динамика при числовом снижении показателей.

Вместе с тем в регионе сократилось количество безработных. Во втором квартале прошлого года приводились данные о 9,3 тысяч человек, а в этом году – 8,4 тысяч человек, пишет издание.