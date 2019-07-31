В Севастополе в сравнении с прошлым годом сократилось количество трудоспособного населения

16:50 09.08.2019   Крым

Управление "Федеральной службы государственной статистики" по оккупированным Крыму и Севастополю опубликовало последние данные о численности и составе рабочей силы по севастопольскому региону. 

Данные приведены по состоянию за второй квартал 2019 года. Показатели сократились в сравнении с предыдущим годом, сообщает Новый Севастополь.

«Численность и состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по Севастополю за 2019 год (по данным выборочного обследования рабочей силы). Второй квартал – 223,9 тысяч человек», –приводит данные Крымстат.

Этот же показатель в 2018 году был несколько выше –225,2 тысячи человек.

Количество рабочей силы в Севастополе меняется в течение года. Так, в 2018 году в первом квартале было 203,6 тысяч человек. Максимум был достигнут по состоянию на июнь-август – 230,7 тысяч человек. Затем цифры пошли на спад, и с сентября до конца года показатель оставался на уровне 218,7 тысяч человек.

В текущем году наблюдается та же динамика при числовом снижении показателей.

Вместе с тем в регионе сократилось количество безработных. Во втором квартале прошлого года приводились данные о 9,3 тысяч человек, а в этом году – 8,4 тысяч человек, пишет издание.



Ще на цю тему:

14:20 09.08.2019
Туристы есть, а денег нет - российский блогер о провальном курортном сезоне в оккупированном Крыму
09:40 09.08.2019
Новости курорта: В Крыму облавы на нелегальных перевозчиков обернулась кошмаром для туристов
09:20 09.08.2019
В оккупированном Крыму с 2020 года введут налог на недвижимое имущество
15:57 08.08.2019
Бывшую дачу Брежнева в аннексированном Крыму продали за 1,2 млрд рублей
11:26 08.08.2019
Оккупированный Крым выставил на продажу гостиницу в Феодосии почти за 30 млн рублей
10:24 08.08.2019
Українець розповів про страшні тортури ФСБ в Криму
17:00 07.08.2019
В оккупированном Севастополе запретили купаться уже на четырех пляжах
14:00 07.08.2019
Курортный сезон: Загрязнение морской воды на пляжах Феодосии превышает норму в 14 раз / Фото
17:48 06.08.2019
За відвідування окупованого Криму покарали африканське судно
10:39 06.08.2019
Україна звернулась до компанії IMAX через кінотеатр в окупованому Криму
08:39 06.08.2019
Окупанти винесли вироки 17 кримчанам за ухилення від служби в армії РФ
21:00 05.08.2019
В Феодосии при попустительстве оккупантов арендаторы уничтожают пляж / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
18:17 08.08.2019
Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 07.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника
14:55 06.08.2019
«Победа» приостанавливает рейсы в Армению с зимнего сезона: в Гюмри недоливают топливо
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
Всі новини країни
Болгария Болгария
13:20 09.08.2019
ЦВК Болгарії оштрафувала міністра оборони на тисячу євро
15:17 08.08.2019
Военные Болгарии объявили тендер на поставку 150 боевых бронемашин
18:20 07.08.2019
В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник
09:20 07.08.2019
Болгарія купить у країн ЄС 150 одиниць бронетехніки
Всі новини країни
Греция Греция
11:57 08.08.2019
Ізраїль, Кіпр і Греція обговорили проєкт постачання газу в ЄС
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:10 09.08.2019
Сім країн закликали Росію вивести війська з Грузії
15:40 09.08.2019
Правительство Грузии продает компанию «Морской техсервис»
11:00 09.08.2019
Держдеп: Росія знову пересуває кордон окупованої території у Південній Осетії / Відео
13:57 08.08.2019
В Грузии приспустили государственные флаги в знак 11-й годовщины агрессии РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
13:00 09.08.2019
У Молдові порушили три кримінальні справи щодо незаконного прослуховування
10:44 08.08.2019
Глава МВС Молдови анонсував зняття недоторканності з депутатів
18:40 07.08.2019
Молдова розглядає варіант реверсних поставок газу з України
18:03 06.08.2019
Молдова прискорює переговори з Україною на тлі закінчення контракту Газпром / Нафтогаз і затримки труби з Румунії
Всі новини країни
Россия Россия
18:30 09.08.2019
Взрыв в Северодвинске: В Москву доставлены пострадавшие от радиации российские военные
18:00 09.08.2019
Морские пехотинцы Черноморского флота проводят стрельбы в составе взводов
16:40 09.08.2019
ОДК ожидает сертификацию ЕС на производство двигателей для МС-21
16:30 09.08.2019
ЮВО: На Ставрополье мотострелки "отразили" атаку ударных дронов
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:40 07.08.2019
Опитування: Найпопулярнішим політиком Румунії залишається президент
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 09.08.2019
В сирийском Тартусе в августе заработает судоремонтный комплекс ВМФ России
16:42 08.08.2019
У Туреччині землетрус у 6 балів, є постраждалі
16:19 08.08.2019
Зеленський зустрівся з Вселенським патріархом
09:41 08.08.2019
США і Туреччина домовилися створити у Сирії спільний штаб
Всі новини країни
Украина Украина
18:20 09.08.2019
Омбудсмен оккупированного Крыма досрочно отправлена в отставку
17:40 09.08.2019
ЮВО: Расчеты ракетных комплексов ЧФ проводят тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям
17:20 09.08.2019
У липні Українське Дунайське пароплавство перевезло 260 тисяч тонн вантажів
17:00 09.08.2019
У Ялті заявили про знищення "документів українського періоду"
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд