Ротные тактические группы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа после приведения в высшую степень боевой готовности приступили к тактическому учению на общевойсковом полигоне Николо-Александровский.

Под руководством командующего объединением генерал-майора Михаила Зусько военнослужащие глубокой ночью оборудовали и замаскировали свои командные пункты, организовали систему эшелонированной обороны и разведки, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе активной фазы тактического учения при поддержке армейской авиации мотострелковые подразделения отработали ведение обороны на равнинной местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.

Мотострелки выполнили стрельбы из вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», минометов «Сани», танков Т-72Б3, систем залпового огня «Град-М» и стрелкового оружия.

Особенностью учения стала отработка защиты обороняющихся подразделений от налета ударных беспилотников условного противника, в роли которого выступало подразделение БЛА мотострелкового соединения. В кратчайшие сроки расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), приданные мотострелкам, обнаружили и подавили радиоканалы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов с дальнейшей посадкой их на землю.