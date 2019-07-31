ЮВО: На Ставрополье мотострелки "отразили" атаку ударных дронов
|16:30 09.08.2019
|Ставропольский край
Ротные тактические группы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа после приведения в высшую степень боевой готовности приступили к тактическому учению на общевойсковом полигоне Николо-Александровский.
Под руководством командующего объединением генерал-майора Михаила Зусько военнослужащие глубокой ночью оборудовали и замаскировали свои командные пункты, организовали систему эшелонированной обороны и разведки, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе активной фазы тактического учения при поддержке армейской авиации мотострелковые подразделения отработали ведение обороны на равнинной местности, переход в наступление, захват и удержание выгодного рубежа, выход из боя и отход в район восстановления боеспособности.
Мотострелки выполнили стрельбы из вооружения многоцелевых тягачей легкобронированных, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», минометов «Сани», танков Т-72Б3, систем залпового огня «Град-М» и стрелкового оружия.
Особенностью учения стала отработка защиты обороняющихся подразделений от налета ударных беспилотников условного противника, в роли которого выступало подразделение БЛА мотострелкового соединения. В кратчайшие сроки расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), приданные мотострелкам, обнаружили и подавили радиоканалы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов с дальнейшей посадкой их на землю.
Ще на цю тему:
ЮВО: Расчеты ракетных комплексов ЧФ проводят тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям
ЮВО: В Карачаево-Черкесии артиллеристы применили тактику "подвижного заградительного огня"
ЮВО: Корабли Каспийской флотилии совместно с авиацией и ПВО отработали тактический прием «Стена»
В оккупированном Крыму начались учения морского инженерного полка Черноморского флота
ЮВО: Более 20 самолетов и вертолетов задействовано в двусторонних ротных тактических учениях
Малый противолодочный корабль ЧФ оккупантов выполнил артиллерийские стрельбы по воздушной цели
ЮВО: Впервые на российской военной базе в Абхазии откроют военно-патриотический лагерь для юнармейцев
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении обезвредили диверсантов условного противника