ЮВО: В Карачаево-Черкесии артиллеристы применили тактику "подвижного заградительного огня"

16:10 09.08.2019   Карачаево-Черкесская Республика

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии прошло масштабное учение по управлению огнем артиллерии с выполнением учебно-боевых стрельб.

Расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и 120-мм минометов «Сани» отработали выполнение одного из наиболее сложных упражнений стрельб, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Артиллеристы вели подвижный заградительный огонь, вынуждая условного противника совершать необходимые командованию манёвры. Каждый огневой налёт начинался с одновременного залпа всех орудий с последующим ведением беглого огня.

Помимо этого, артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров, разведке целей.

Особое внимание при проведении подобных учений отводится подготовке командиров всех степеней. Это позволяет выработать единые алгоритмы взаимодействия межвидовых группировок войск в различных видах боя.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники. В ходе стрельб было израсходовано более тысячи боеприпасов.



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